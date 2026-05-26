Αλέξης Τσίπρας: «ΕΛΑΣ» το όνομα του νέου κόμματος - Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση στο Θησείο, ποιοι έδωσαν το παρών

Στο Θησείο ήταν στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού κόσμου της χώρας, όπου μόλος ολοκληρώθηκε σε εξέλιξη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να ανακοινώσει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν.

Η ίδρυση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης ραγδαίων εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ενώ έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες βολές και από την κυβέρνηση.

Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αρκετά κοντά με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο αναμένεται να δώσει μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της Κεντροαριστεράς.

