Η Ισπανία βράζει για το σκάνδαλο-μαμούθ του Θαπατέρο: Ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια στο χρηματοκιβώτιο του πρώην Ισπανού Πρωθυπουργού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αυτόνομο λεωφορείο στη Σουηδία έκανε ντεμπούτο με τρακάρισμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ ενώ ήταν γεμάτο επιβάτες.

Αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του με επιβάτες στο κέντρο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε την Δευτέρα η Västtrafik, η εταιρεία δημοσίων μεταφορών της περιοχής.

Το λεωφορείο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για να εξεταστεί, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Το αυτόνομο λεωφορείο, που το οποίο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ, φρέναρε και ένα τραμ έπεσε στο πίσω του μέρος. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες» είπε.

Το αυτόνομο λεωφορείο κυκλοφορούσε δοκιμαστικά από το τέλος του Μαρτίου στο κέντρο της πόλης, τη Δευτέρα όμως ήταν η πρώτη δοκιμή με επιβάτες. Στο όχημα ήταν παρών οδηγός για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Η Υπηρεσία Μεταφορών Transportstyrelsen είχε δώσει το πράσινο φως για την μεταφορά επιβατών σε πιλοτική βάση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027.

Προς το παρόν, τα αυτόνομα λεωφορεία στην Ευρώπη έχουν τοπικές άδειες κυκλοφορίας που ισχύουν για συγκεκριμένες διαδρομές.

Μέχρι σήμερα η ΕΕ δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική διάθεση αυτόνομων λεωφορείων, ΙΧ ή ταξί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα