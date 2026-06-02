Φαγούρα: Το απλό τρικ «που θα αλλάξει τη ζωή σας», σύμφωνα με ειδικό του Harvard

Γιατρός και ερευνήτρια της Ιατρικής Σχολής του Harvard εξηγεί ένα πολύ απλό τρικ που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή του ξυσίματος σε περίπτωση έντονης φαγούρας, όπως για παράδειγμα μετά από τσίμπημα κουνουπιού.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος να μειωθεί η φαγούρα χωρίς να ερεθιστεί περισσότερο το δέρμα.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου, κατά την οποία τα τσιμπήματα των κουνουπιών θα αρχίσουν να γίνονται πιο ενοχλητικά, η γιατρός εξηγεί γιατί το ξύσιμο ίσως τελικά κάνει τη φαγούρα ακόμη χειρότερη.

«Μην ξύνεστε. Αντί γι’ αυτό, κάντε αυτό που κάνω κι εγώ. Απλώς τρίψτε απαλά το σημείο με δύο δάχτυλα. Αυτό ήταν, η φαγούρα έφυγε. Δεν ξύστηκα, δεν το ερέθισα και δεν το έκανα εκατομμύρια φορές χειρότερο», λέει η Trisha Pasricha σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

«Να ένα μυστικό» - Η ανάρτηση γιατρού από το Harvard

Στη λεζάντα του κλιπ, η γιατρός της Ιατρικής Σχολής του Harvard και συντάκτρια της στήλης «Ask a doctor» της Washington Post, αναφέρει: «Να ένα μυστικό που όλοι οι φίλοι μου με έκζεμα γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό: το να τρίβεις μια φαγούρα είναι πολύ καλύτερο από το να ξύνεσαι.

Είναι εποχή για κουνούπια - και με εντυπωσίασε η επιστήμη πίσω από το γιατί το τρίψιμο λειτουργεί τόσο καλά στη φαγούρα, κάτι που αποτέλεσε θέμα σε μία από τις στήλες μου στην Washington Post».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία σχετική μελέτη από την Ιατρική Σχολή Miller του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, όπου οι επιστήμονες «διαπίστωσαν πως το απαλό χάδι ή τρίψιμο του δέρματος μπορεί να σταματήσει το σήμα της φαγούρας πριν αυτό εξαπλωθεί. Το τρίψιμο δημιουργεί ένα ισχυρό αντίθετο σήμα που μπλοκάρει το δυσάρεστο ερέθισμα, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη φαγούρα να φτάσει στον εγκέφαλο», όπως εξήγησε.

