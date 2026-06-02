Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

CY-Alert: Σε λειτουργία από σήμερα το σύστημα προειδοποίησης - Πώς θα λαμβάνουμε μηνύματα στο κινητό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Για σκοπούς επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας του Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, εντός Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις αποστολής ειδοποιήσεων σε επιλεγμένες περιοχές.

Στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών τίθεται από σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού - CY-Alert, το οποίο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων Αρχών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και καταστροφών και αναβαθμίζει το επίπεδο ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου.

Σχετικά άρθρα:

Το CY-Alert παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου μέσω αποστολής ειδοποιήσεων στα κινητά τους τηλέφωνα, με σαφείς οδηγίες προστασίας και αντίδρασης.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συμβατές κινητές συσκευές που βρίσκονται εντός της επηρεαζόμενης περιοχής, ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM. Η λήψη των μηνυμάτων δεν προϋποθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο ή ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ συνοδεύεται από χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο και έντονη δόνηση.

Η λειτουργία του Συστήματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, κατά την οποία οι φυσικές καταστροφές, οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι, για σκοπούς επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας του Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, εντός Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις αποστολής ειδοποιήσεων σε επιλεγμένες περιοχές.

Η έναρξη λειτουργίας του CY-Alert εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε κρίσεις και κινδύνους, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣκινητόΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝCY ALERTYOUTH MENTAL HEALTH

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα