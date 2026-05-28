Η Κύπρος φιλοξενεί την Ειδική Σύνοδο της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η Κύπρος θα αποτελέσει το επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων για την εργασία, τις εργασιακές σχέσεις και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, καθώς στις 2 και 3 Ιουνίου 2026 θα φιλοξενηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΣΕΚ στον Στρόβολο, η Ειδική Σύνοδος της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, η διήμερη συνάντηση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνητικών φορέων και εμπειρογνωμόνων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση ουσιαστικού διαλόγου γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 14:30 έως τις 15:30, θα πραγματοποιηθούν οι εναρκτήριες τοποθετήσεις και οι κεντρικές ομιλίες της Συνόδου.

Την έναρξη των εργασιών θα χαιρετίσει η Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, Lucie Studničná, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, και η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, και τον Διευθυντή της Κυπριακής Προεδρίας, Δημήτρη Μαυρομάτη, εκ μέρους της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένας Ραουνά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη θεματική που αφορά την «Αγορά εργασίας - εξελίξεις και προκλήσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, από τις 16:00 έως τις 17:45, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα συζητηθούν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους, όπως ο κοινωνικός διάλογος στην Κύπρο, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), το κόστος ζωής και ο κατώτατος μισθός.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ανώτεροι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, από τις 09:30 έως τις 10:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με θέμα «Κλιματική αλλαγή και εργασιακές σχέσεις».

Ακολούθως, από τις 11:00 έως τις 12:45, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία αφιερωμένη στο Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου και στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.