Μια αξέχαστη γιορτή του ποδοσφαίρου χάρισε το Κύπελλο Coca-Cola σε χιλιάδες φιλάθλους

Έναν συναρπαστικό αγώνα και μοναδικές στιγμές χαράς χάρισε το Κύπελλο Coca-Cola σε χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το ΓΣΠ την περασμένη Παρασκευή, με την Πάφο FC να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο για άλλη μια χρονιά, μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.

Πέρα από το αθλητικό θέαμα, ο φετινός τελικός ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά το ισχυρό κοινωνικό μήνυμα της διοργάνωσης. Με σύνθημα «Ένα Γκολ για τη Συμπερίληψη», η Coca-Cola HBC Cyprus, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου που προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα σε ενήλικα άτομα με μέτρια κι ελαφριά νοητική αναπηρία στη Λευκωσία, ένωσαν δυνάμεις, προωθώντας τις αξίες της αποδοχής, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή πριν από την έναρξη του αγώνα αποτέλεσε η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, οι οποίοι συνόδευσαν την είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το πανό της διοργάνωσης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης, αποδοχής και ισότητας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένα Γκολ για τη Συμπερίληψη», η Coca-Cola προσέφερε επίσης δωρεάν εισιτήρια σε 20 εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του μεγάλου τελικού και να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής της χρονιάς.

Από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η μουσική και η διασκέδαση. Η Χάρις Σάββα ξεσήκωσε το κοινό στο ημίχρονο του αγώνα, χαρίζοντας μια εκρηκτική εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δυναμισμό. Πλαισιωμένη από οκτώ χορεύτριες, με εντυπωσιακά λαμπερά κόκκινα κοστούμια μετέτρεψε το ΓΣΠ σε μια ζωντανή σκηνή ψυχαγωγίας, ξεσηκώνοντας χιλιάδες φιλάθλους στις κερκίδες.

Η ολοκλήρωση του τελικού συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό τελετουργικό που απογείωσε την εμπειρία των φιλάθλων στο ΓΣΠ. Το σκηνικό κορυφώθηκε με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων, που φώτισε τον ουρανό του ΓΣΠ και χάρισε ένα λαμπερό και εορταστικό φινάλε σε μια αξέχαστη ποδοσφαιρική βραδιά.

Η Coca-Cola στην Κύπρο ως διαχρονικός υποστηρικτής του θεσμού για περισσότερες από έξι δεκαετίες, συνεχίζει να συνδέει το όνομά της με τα μεγάλα ντέρμπι, τις έντονες συγκινήσεις και τις ανεπανάληπτες στιγμές που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει.