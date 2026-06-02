Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα, Τρίτη 02 Ιουνίου 2026 και ώρα 09:05, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Κακοβούναρος» της κοινότητας Φύτης, της επαρχίας Πάφου.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 09:40, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν επτά άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.