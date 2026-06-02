Ενέσιμο αντικαρκινικό φάρμακο μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους – Για «πρωτοφανή αποτελέσματα» μιλούν οι ειδικοί

Ένα αντικαρκινικό φάρμακο τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής, η οποία διεξήχθη σε 11 χώρες. Το ενέσιμο σκεύασμα χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή υποτροπιάσει και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στη χημειοθεραπεία ή την ανοσοθεραπεία.

Το φάρμακο συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το ένα τρίτο των ασθενών, με θεαματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι όγκοι είχαν εξαφανιστεί πλήρως.

Ο Κέβιν Χάρινγκτον, καθηγητής βιολογικών αντικαρκινικών θεραπειών στο βρετανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR), δήλωσε: «Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως αυτό το επίπεδο οφέλους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό»

Ο Χάρινγκτον, ο οποίος είναι επίσης κλινικός ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust, σημείωσε: «Αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Στη δοκιμή συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου– τον έκτο πιο συχνό καρκίνο παγκοσμίως. Από αυτούς, 43 παρουσίασαν συρρίκνωση ή πλήρη εξαφάνιση των όγκων τους. Συγκεκριμένα, 28 ασθενείς εμφάνισαν σημαντική μείωση του όγκου, ενώ σε 15 περιπτώσεις παρατηρήθηκε πλήρης υποχώρηση.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το φάρμακο έδειξε παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Το φάρμακο αξιολογείται πλέον σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνους του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς λειτουργεί το φάρμακο

Η «έξυπνη» ένεση στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους: μπλοκάρει τον EGFR (υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που βοηθά την ανάπτυξη των όγκων, και το μονοπάτι MET, το οποίο συχνά χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να διαφεύγουν της θεραπείας. Παράλληλα, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στον όγκο.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που επωφελήθηκαν ήταν ο Κάρλ Γουόλς, 56 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και εντάχθηκε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden τον Ιούλιο του 2025.

«Αρχικά έλαβα χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν αποτέλεσμα», δήλωσε στον Guardian. «Στη συνέχεια μου πρότειναν να συμμετάσχω στη δοκιμή OrigAMI-4. Είμαι πλέον στον 17ο κύκλο θεραπείας και είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο».

Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες καρκίνου, το εν λόγω φάρμακο χορηγείται με μια μικρή υποδόρια ένεση και όχι ενδοφλεβίως, γεγονός που καθιστά τη θεραπεία ταχύτερη, πιο πρακτική για τους ασθενείς και ευκολότερη στην εφαρμογή της στα εξωτερικά ιατρεία. Οι περισσότερες παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότεροι από 1 στους 10 ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία.

«Τώρα μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Πριν τη δοκιμή δυσκολευόμουν να μιλήσω και να φάω εξαιτίας του πρηξίματος και του πόνου», δήλωσε ο Γουόλς.

«Από την έναρξη της θεραπείας, το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά και τα επίπεδα πόνου μου έχουν επίσης βελτιωθεί. Επίσης, δεν βιώνω πλέον τις ίδιες παρενέργειες που είχα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η κλινική δοκιμή επικεντρώθηκε σε άτομα με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ανέφεραν, καθώς οι καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου που δεν προκαλούνται από τον HPV είναι συνήθως πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γεγονός που καθιστά την πρόοδο σε αυτήν την ομάδα εξαιρετικά σημαντική.

Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι έπασχαν από μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου με φτωχή πρόγνωση όταν αποτυγχάνουν οι συμβατικές θεραπείες.

Ο καθηγητής Κριστιάν Ελίν, διευθύνων σύμβουλος του ICR, δήλωσε: «Η μελέτη δείχνει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσω αυστηρής έρευνας για τον καρκίνο μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμη και για ασθενείς με πολύ περιορισμένες επιλογές».

