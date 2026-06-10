Εργασίες στους αυτοκινητόδρομους: Δείτε ποιοι δρόμοι επηρεάζονται και πώς θα διεξάγεται η τροχαία κίνηση

Για σειρά προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε αυτοκινητόδρομους και κεντρικές λεωφόρους σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 26 Ιουνίου 2026 ενημερώνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Τμήμα αναφέρει ότι στην Επαρχία Λάρνακας από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου, καθημερινά μεταξύ 08:30 και 15:00, εκτός Σαββατοκύριακου, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στα στηθαία ασφαλείας στους αυτοκινητόδρομους Λάρνακας-Λευκωσίας, Λάρνακας-Αγίας Νάπας και Λάρνακας-Κοφίνου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η μια λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος περίπου 200 μέτρων, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Επιπλέον, στο τμήμα Λάρνακας-Αγίας Νάπας, από 15 έως 18 Ιουνίου μεταξύ 08:30 και 16:30, θα πραγματοποιείται κλάδεμα στην κεντρική νησίδα, ενώ στο τμήμα Λάρνακας-Κοφίνου την Παρασκευή 12 Ιουνίου κατά τις ίδιες ώρες θα εκτελούνται ανάλογες εργασίες.

Η κυκλοφορία στις εφαπτόμενες λωρίδες της κεντρικής νησίδας θα ανακατευθύνεται προσωρινά στη διπλανή λωρίδα σε μήκος 3.000 μέτρων.

Στη Λεμεσό, το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ενημερώνει ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου, από 06:00 έως 13:00, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου από τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο Νέου Λιμανιού μέχρι τον κόμβο Ερήμης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης των δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις σε μήκος περίπου 1.500 μέτρων, με ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, εργασίες αντικατάστασης οδοστρώματος θα διεξαχθούν στη Λεωφόρο Ιπποκράτους, από τα όρια του έργου μέχρι τον κυκλικό κόμβο με την οδό Μελίνας Μερκούρη, τη Δευτέρα και Τρίτη 15-16 Ιουνίου, μεταξύ 20:00 και 05:30.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνουν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ η κυκλοφορία προς Λεωφόρο Τσερίου θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών όπως καθορίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και καλεί τους οδηγούς να τηρούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.