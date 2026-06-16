Η «Σόφι» του Mamma Mia! αποκαλύπτει: Η κοκαΐνη που δεν δοκίμασε και τα «τρελά» 20s στο Χόλιγουντ

Η Αμάντα Σέιφριντ, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της Σόφι στο Mamma Mia!, μίλησε ανοιχτά για την «τρελή» δεκαετία των 20 της χρόνων, τις ξέφρενες στιγμές μετά την είσοδό της στο Χόλιγουντ και τον φόβο της να μη βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους.

Η 40χρονη σταρ παραχώρησε συνέντευξη στο βρετανικό GQ, στο πλαίσιο του τεύχους GQ Heroes, και αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν μετά το Mean Girls του 2004 άρχισε να γνωρίζει από κοντά την πίεση που ασκούσε η δημοσιότητα στις νεαρές ηθοποιούς της εποχής.

Η Σέιφριντ στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπρωταγωνίστριά της στο Mean Girls, Λίντσεϊ Λόχαν, η οποία εκείνη την περίοδο βρέθηκε στο στόχαστρο των ταμπλόιντ. Όπως είπε, φοβόταν μήπως δεχθεί και η ίδια αντίστοιχη σκληρή αντιμετώπιση.

«Η υπερβολική επίθεση είναι άσχημη», είπε η Σέιφριντ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Λόχαν. «Είναι ένας δικός μου φόβος. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στο επίκεντρο επειδή έχω αποκτήσει κακή φήμη με οποιονδήποτε τρόπο».

Η ηθοποιός εμφανίστηκε προστατευτική απέναντι στη Λόχαν, τονίζοντας πως οι δυο τους είναι σχεδόν συνομήλικες, αλλά η πίεση που δεχόταν τότε η συμπρωταγωνίστριά της ήταν πολύ μεγαλύτερη. «Το φως ήταν πάνω της, ό,τι κι αν έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, πάντως, δεν παρουσίασε τον εαυτό της ως αποστασιοποιημένο από εκείνη την εποχή. Αντιθέτως, παραδέχθηκε ότι και η δική της νεότητα στο Λος Άντζελες είχε έντονες στιγμές.

«Τα 20 μου ήταν γελοία», είπε. «Βρέθηκα σε πολλά μέρη».

Σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της συνέντευξης, η Σέιφριντ περιέγραψε πως κάποια στιγμή βρέθηκε πολύ κοντά στο να δοκιμάσει κοκαΐνη για πρώτη φορά στο Chateau Marmont, όμως τελικά δεν το έκανε επειδή φοβήθηκε.

Όπως εξήγησε, υπήρχε πάντα ένα όριο στο πόσο μακριά θα άφηνε τον εαυτό της να φτάσει. Ήθελε, όπως είπε, να μπορεί να διασκεδάζει, αλλά να παραμένει σε θέση να γυρίσει μόνη της στο σπίτι.

Η Σέιφριντ θυμήθηκε επίσης μια νύχτα που μοιάζει βγαλμένη από χολιγουντιανό παρασκήνιο. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν 18 ετών και είχε μόλις μετακομίσει στο Λος Άντζελες, βρέθηκε στη μία τα ξημερώματα στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο Mean Girls, Ντάνιελ Φρανζέζε και Τζόναθαν Μπένετ.

«Πήγαινα σε κλαμπ; Ναι», είπε. «Βρέθηκα ένα βράδυ, στη μία τα ξημερώματα, στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ με τον Ντάνιελ Φρανζέζε και τον Τζόναθαν Μπένετ; Ναι».

Η ίδια πρόσθεσε πως κατέληξαν στην πισίνα, μετά από προβολή του Reefer Madness. «Ήμουν στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ. Δεν θυμάμαι καν να τον γνώρισα, αλλά ήμουν στο σπίτι του», είπε.

Η συνέντευξη φωτίζει μια περίοδο της ζωής της κατά την οποία η Σέιφριντ προσπαθούσε να βρει τη θέση της σε μια βιομηχανία που συχνά «καταβρόχθιζε» τις νεαρές γυναίκες σταρ. Παρότι γνώρισε πολύ νωρίς την επιτυχία, η ίδια φαίνεται πως αντιμετώπιζε με φόβο την πιθανότητα να μετατραπεί η προσωπική της ζωή σε δημόσιο θέαμα.

Σήμερα, η Αμάντα Σέιφριντ βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική φάση. Ζει με την οικογένειά της σε φάρμα στο Hudson Valley, μακριά από το Λος Άντζελες και τη συνεχή πίεση των παπαράτσι, ενώ η καριέρα της γνωρίζει νέα άνθηση με πιο απαιτητικούς ρόλους.

Από το Mamma Mia! και το Les Misérables μέχρι το Mank και το The Dropout, η Σέιφριντ έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή, αφήνοντας πίσω της την εικόνα της νεαρής σταρ των 00s και διεκδικώντας πλέον τον χώρο της ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ηθοποιούς της γενιάς της.

Με πληροφορίες από British GQ