Eurobank: Διάθεση €7,2 εκατ. μετοχών σε στελέχη και προσωπικό

Τη διάθεση €7,2 εκατ. μετοχών σε στελέχη και προσωπικό, ανακοίνωσε η Eurobank .

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑ, σε εφαρμογή της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 28.04.2026 για τη θέσπιση πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διατέθηκαν δωρεάν από την Τράπεζα στις 15.06.2026, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 208 Δικαιούχους, συνολικά 1.727.493 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, με ψήφο μετοχές της Τράπεζας. Η διάθεση ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €7.243.378,15, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,193 της μετοχής της Τράπεζας στις 15.06.2026.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 32.630.208 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8985% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της εν λόγω εταιρικής πράξης τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).