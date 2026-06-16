«Κράτος Μαφία»: Επτά αδικήματα διαφθοράς σε τέσσερις υποθέσεις - Εμπλεκόμενοι πρώην υπουργοί και  πρώην βουλευτής

Σε τέσσερις υποθέσεις που αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» διαπιστώθηκαν εκ πρώτης όψεως η διάπραξη επτά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ξέπλυμα χρήματος εναντίον πρώην υπουργών και πρώην βουλευτή.

«Κύριοι, είστε ύποπτοι για διαφθορά» - Η επιστολή της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε πρώην αξιωματούχους

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς άρχισε να ενημερώνει με ηλεκτρονικά μηνύματα τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση «Κράτος Μαφία». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώην κρατικοί αξιωματούχοι ενημερώνονται πως «είναι ύποπτοι για διαφθορά».

Ενημερώθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς επικοινώνησε πριν από λίγο με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, όπου τον ενημέρωσε για τα ευρήματα της έρευνάς της για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι στο πόρισμα γίνεται λόγος για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος πρώην κρατικών αξιωματούχων.

Η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 11:00 π.μ σήμερα.

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να εκδόσει γραπτή δήλωση μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του πορίσματας και τις αμέσως επόμενες μέρες θα δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη.