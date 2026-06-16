Σε τροχιά σύγκρουσης Τραμπ–Νετανιάχου: Το deal με το Ιράν εξοργίζει το Ισραήλ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Κράτος Μαφία»: Επτά αδικήματα διαφθοράς σε τέσσερις υποθέσεις - Εμπλεκόμενοι πρώην υπουργοί και  πρώην βουλευτής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Ενημερώθηκε και ο Νίκος Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

Σε τέσσερις υποθέσεις που αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» διαπιστώθηκαν εκ πρώτης όψεως η διάπραξη επτά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ξέπλυμα χρήματος εναντίον πρώην υπουργών και πρώην βουλευτή. 

Σχετικά άρθρα:

«Κύριοι, είστε ύποπτοι για διαφθορά» - Η επιστολή της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε πρώην αξιωματούχους

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς άρχισε να ενημερώνει με ηλεκτρονικά μηνύματα τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση «Κράτος Μαφία». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώην κρατικοί αξιωματούχοι ενημερώνονται πως «είναι ύποπτοι για διαφθορά».

Ενημερώθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς επικοινώνησε πριν από λίγο με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, όπου τον ενημέρωσε για τα ευρήματα της έρευνάς της για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι στο πόρισμα γίνεται λόγος για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος πρώην κρατικών αξιωματούχων.

Η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 11:00 π.μ σήμερα.

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να εκδόσει γραπτή δήλωση μετά την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του πορίσματας και τις αμέσως επόμενες μέρες θα δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη.

 

Tags

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣκράτος μαφίαμακάριος δρουσιώτης

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα