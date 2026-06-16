Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί από συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 στη βάση Έντουαρντς

Οκτώ άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 Stratofortress αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε «καμιά πιθανότητα επιβίωσης» στο δυστύχημα.

«Η αεροπορική βάση Έντουαρντς έγινε θέατρο φοβερής τραγωδίας, χάσαμε οκτώ σπουδαίους Αμερικανούς», δήλωσε στον Τύπο ο σμήναρχος Τζέιμς Χέιζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό, το οποίο έκανε «συνηθισμένη πτήση δοκιμής» έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς, αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες, συνετρίβη «λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με ανακοίνωση της 412ης πτέρυγας δοκιμών, με έδρα την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Η κατασκευάστρια των B-52, η Boeing, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δυο υπάλληλοί της είναι ανάμεσα στα θύματα της καταστροφής.

Εικόνες τραβηγμένες από ελικόπτερο αμέσως μετά το δυστύχημα εικονίζουν μεγάλη έκταση που έχει απανθρακωθεί κοντά στη βάση, κάπου 90 χιλιόμετρα βόρεια από το Λος Άντζελες, σε περιοχή που καλύπτεται κυρίως από έρημο.

Το αεροσκάφος «απογειώθηκε και συνετρίβη σχεδόν αμέσως, προτού σημειωθεί ανάφλεξη», σύμφωνα με τον σμήναρχο Χέιζ.

Παρά την ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ήταν εξαρχής σαφές πως οι πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες ήταν μηδενικές. «Μόλις εξετάστηκαν εικόνες της συντριβής, προσδιορίστηκε ότι επρόκειτο για μοιραίο δυστύχημα, ότι δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα επιβίωσης», όπως το έθεσε ο αξιωματικός.

Δεν έκανε καμιά υπόθεση για τα αίτια της καταστροφής.

Διενεργείται έρευνα, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο σμήναρχος Χέιζ διευκρίνισε ότι οι ταυτότητες των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθούν προτού ενημερωθούν οι οικογένειες, διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη και υπήρχε ενδεχόμενο να απαιτήσει όλη την ημέρα.

Μετά το δυστύχημα, η βάση έκλεισε το αεροδρόμιό της κι εξέτρεψε όλα τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν εκεί αλλού, ώστε η εγκατάσταση «να αφοσιωθεί πλήρως» στην επιχείρηση, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Ο συγκεκριμένος τύπος βομβαρδιστικού είχε τεθεί σε υπηρεσία στην USAF, την αμερικανική πολεμική αεροπορία, τα χρόνια του 1950. Με αχανή ακτίνα δράσης, ως και 14.160 χιλιομέτρων, ανάλογα με τη διαμόρφωση και το φορτίο, το πελώριο, τετρακινητήριο στρατηγικό βομβαρδιστικό μπορεί να μεταφέρει ποικιλία όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών.

Κατά κανόνα, το χειρίζεται πενταμελές πλήρωμα: κυβερνήτης, συγκυβερνήτης, χειριστής ραντάρ, πλοηγός και αξιωματικός ηλεκτρονικού πολέμου, κατά δεδομένα της πολεμικής αεροπορίας.

Έχει χρησιμοποιηθεί στους πολέμους στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε αυτόν εναντίον του Ιράν, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον σμήναρχο Χέιζ, κατά τη χθεσινή πτήση θα δοκιμαζόταν νέο σύστημα ραντάρ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X.

My thoughts are with the victims, their families, and the entire Edwards Air Force Base community impacted by this tragic incident.



Grateful to the first responders and emergency crew currently on the ground. https://t.co/nZ37GRSjZx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 16, 2026

Η βάση Έντουαρντς χρησιμοποιείται κυρίως για να διεξάγονται δοκιμές οπλικών συστημάτων· μεταξύ άλλων, έχουν γίνει εκεί πτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χαμηλής παρατηρησιμότητας («stealth») και αεριωθούμενων ικανών να πετούν με ταχύτητα εξαπλάσια του ήχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ