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GeekMania Pop Culture Expo 2026: Η μεγαλύτερη γιορτή της geek κουλτούρας έρχεται στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το GeekMania Pop Culture Expo επιστρέφει στις 20 και 21 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου, συγκεντρώνοντας φίλους του gaming, των anime, του cosplay και της pop culture σε ένα διήμερο γεμάτο δράση και ψυχαγωγία.

Το GeekMania Pop Culture Expo ανοίγει τις πύλες του στις 20 και 21 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους φίλους της geek και pop κουλτούρας σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες, δραστηριότητες και ψυχαγωγία.

Η διοργάνωση αναμένεται να φέρει κοντά κοινότητες από ολόκληρη την Κύπρο που μοιράζονται το πάθος τους για το gaming, τα anime, το cosplay, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιχνίδια στρατηγικής και τα συλλεκτικά αντικείμενα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τουρνουά, να γνωρίσουν εκθέτες και δημιουργούς, να ανακαλύψουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε κάθε ηλικία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, θεματικές δράσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο που αναδεικνύει όλες τις πτυχές της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Το GeekMania Pop Culture Expo έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του χώρου στην Κύπρο, προσφέροντας έναν κοινό τόπο συνάντησης για gamers, cosplayers, συλλέκτες και λάτρεις της φαντασίας και της τεχνολογίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία.

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