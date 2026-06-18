Δύο υποψηφιότητες για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς

Δύο υποψηφιότητες υποβλήθηκαν σήμερα για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, η οποία θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με δήλωση του Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, Ανδρέα Χατζηπάκκου, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, με την κατάθεση συνολικά δύο υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς είναι η Άντρη Χατζηανδρέου που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ και ο Προκόπης Προκοπίου που υποστηρίζεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Τα ονόματά τους έχουν αναρτηθεί στον χώρο υποβολής υποψηφιοτήτων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένσταση κατά υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε δημότη εκλογέα εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η σχετική προθεσμία άρχισε στις 12.30 το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026.

Οι ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζονται και θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες και να προχωρήσει η εκτύπωση του ψηφοδελτίου.