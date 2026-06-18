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Υπό έλεγχο φωτιά στον σκυβαλότοπο στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπάρχουν αναζωπυρώσεις λόγω των αερίων από τα οργανικά απόβλητα, με πυροσβεστικά μέσα να παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον σκυβαλότοπο του κατεχόμενου Κουτσοβέντη, ωστόσο η περιοχή εξακολουθεί να πνίγεται στους καπνούς. Σύμφωνα με τον «διευθυντή» του «τμήματος προστασίας περιβάλλοντος», Γιλμάζ Αλτούντεριμ, η εστία ελέγχεται, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις λόγω των αερίων από τα οργανικά απόβλητα, με πυροσβεστικά μέσα να παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Ο κ. Αλτούντεριμ παραδέχθηκε ότι ο χώρος, ο οποίος εκτείνεται σε 900.000 τ.μ. και δέχεται τα απόβλητα οκτώ «δήμων», λειτουργεί υπό πρωτόγονες συνθήκες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Τόνισε την άμεση ανάγκη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης μέσω προσφορών, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί στα κατεχόμενα είχαν αποτύχει.

Λόγω του αδιεξόδου, το «υπουργείο τουρισμού, πολιτισμού, νεολαίας και περιβάλλοντος» στράφηκε προς την Τουρκία για τεχνική υποστήριξη. Το αρμόδιο τουρκικό Υπουργείο ετοίμασε έκθεση κόστους, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 15 MW. Το πλάνο προνοεί την αγορά της ενέργειας από την «αρχή ηλεκτρισμού» (Kıb-Tek) για να είναι το έργο οικονομικά βιώσιμο.

Ωστόσο, οι διαδικασίες έχουν «κολλήσει» προσωρινά λόγω διαφωνιών γύρω από τα οικονομικά μεγέθη, με τον «υπουργό» Φικρί Ατάογλου να ξεκινά νέες επαφές για ξεπέρασμα των σκοπέλων.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

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