Η Κύπρος λαμβάνει την πρώτη πληρωμή ύψους 177,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του SAFE

Την πρώτη της πληρωμή, ύψους 177,2 εκατ. ευρώ, έλαβε σήμερα η Κύπρος στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου άμυνας Security Action for Europe, γνωστού ως SAFE. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής που αναλογεί στη χώρα, η οποία ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Το SAFE αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο ύψους 150 δισ. ευρώ και παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως κοινές προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και χερσαίων συστημάτων μάχης που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ReArm Europe/Readiness 2030, το οποίο έχει ως στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 800 δισ. ευρώ στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προχρηματοδότηση αναμένεται να επιτρέψει στην Κύπρο να προωθήσει βασικές αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να αναβαθμίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Το SAFE έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και να ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών και στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Σε δήλωσή του, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, ανέφερε ότι η σημερινή προχρηματοδότηση προς την Κύπρο στο πλαίσιο του SAFE αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και άμυνας.

«Η στήριξη αυτή θα βοηθήσει την Κύπρο να επενδύσει ταχύτερα στις δυνατότητες που χρειάζεται, συμβάλλοντας παράλληλα στους κοινούς ευρωπαϊκούς μας στόχους για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και πιο διασυνδεδεμένη αμυντική βιομηχανία. Το SAFE αφορά την αλληλεγγύη, την ετοιμότητα και τη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη μπορούν από κοινού να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Κουμπίλιους.

Η καταβολή της προχρηματοδότησης ακολουθεί την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη μέσω του SAFE. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληρωμές, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και θα προχωρά η υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

Το χρηματοδοτικό μέσο SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η χορήγηση δανείων μακράς διάρκειας προς τα κράτη μέλη που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, με ανταγωνιστικούς όρους και ελκυστική δομή χρηματοδότησης.

Οι όροι των δανείων SAFE επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα δάνεια που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του SAFE θα αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που τα λαμβάνουν.