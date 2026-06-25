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Τον Αύγουστο ο επόμενος μεγάλος γύρος του κάστιγκ για τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ βρίσκονται όλο και πιο κοντά στο να μάθουν ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό κατάσκοπο στις επερχόμενες παραγωγές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) έχουν αρχίσει να επικοινωνούν με όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των οντισιόν η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Ο Βιλνέβ φέρεται να συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με τους υποψήφιους ηθοποιούς με τον ακριβή αριθμό να παραμένει άγνωστος. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 5 έως 7 άτομα, ενώ άλλες ανεβάζουν τον αριθμό σε πολύ περισσότερους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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