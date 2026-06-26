Το κόλπο με το αλάτι στο νερό για το σφουγγάρισμα του πατώματος: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται

Ένα απλό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους και στις δουλειές του σπιτιού. Ο λόγος για το αλάτι, το οποίο αρκετοί χρησιμοποιούν στο νερό του σφουγγαρίσματος, υποστηρίζοντας ότι βοηθά να διατηρείται το πάτωμα πιο καθαρό και λαμπερό.

Πρόκειται για μια παλιά πρακτική που περνά από γενιά σε γενιά και εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε πολλά νοικοκυριά. Αν και δεν αντικαθιστά τα σύγχρονα καθαριστικά ή τα απολυμαντικά προϊόντα, αρκετοί θεωρούν ότι μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα του καθημερινού καθαρισμού.

Συνήθως προστίθενται δύο έως τρεις κουταλιές της σούπας αλάτι σε έναν κουβά με χλιαρό ή ζεστό νερό. Στη συνέχεια το πάτωμα σφουγγαρίζεται κανονικά, είτε μόνο με το αλατόνερο είτε με μικρή ποσότητα καθαριστικού.

Όσοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο υποστηρίζουν ότι το αλάτι συμβάλλει στην καλύτερη απομάκρυνση της βρομιάς, βοηθά στον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών και αφήνει τα πλακάκια να δείχνουν πιο καθαρά και φωτεινά. Παράλληλα διαθέτει ήπια αντιμικροβιακή δράση, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί απολυμαντικό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο κόλπο δεν στηρίζεται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν πως το αλάτι καθαρίζει ή απολυμαίνει καλύτερα από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των κατάλληλων καθαριστικών όταν απαιτείται σχολαστική απολύμανση.

Χρειάζεται επίσης προσοχή στο είδος του δαπέδου. Η χρήση αλατιού δεν συνιστάται σε επιφάνειες από φυσική πέτρα, όπως το μάρμαρο, καθώς η συχνή εφαρμογή μπορεί να αφήσει κατάλοιπα ή να επηρεάσει την εμφάνισή τους. Αντίθετα, σε κοινά πλακάκια η περιστασιακή χρήση θεωρείται γενικά ασφαλής, αρκεί να μην χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα.

Το αλάτι μπορεί να αποτελεί μια οικονομική και εύκολη λύση για όσους αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους καθαρισμού, όμως δεν αποτελεί θαυματουργή συνταγή. Το καλύτερο αποτέλεσμα εξακολουθεί να εξαρτάται από το σωστό σφουγγάρισμα, τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων για κάθε επιφάνεια και τη συστηματική φροντίδα του σπιτιού.