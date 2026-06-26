Καιρός: Σαββατοκύριακο με ήλιο και 37άρια - Πού αναμένονται μεμονωμένες βροχές

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης αλλά και αραιή ομίχλης ή και ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα καταστούν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.