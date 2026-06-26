Θανάσης Παπακωνσταντίνου: Δισκογραφική επιστροφή με ένα αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τίτλο «Παραπομπή», είναι ένας προσωπικός φόρος τιμής στο λαϊκό τραγούδι, το μουσικό είδος που, όπως ο ίδιος εξομολογείται, διαμόρφωσε βαθιά τόσο τη ζωή όσο και τη δημιουργική του πορεία.

Το πρώτο δείγμα του έργου παρουσιάζεται μέσα από τα τραγούδια «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», με ερμηνευτή τον Σωκράτη Μάλαμα. Τα δύο αυτά κομμάτια αποτελούν την αρχή μιας σειράς έξι ψηφιακών 45αριών, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι. Στο τέλος του 2026, όλα τα τραγούδια θα συγκεντρωθούν σε μία ολοκληρωμένη έκδοση σε βινύλιο και CD.

Ο δημιουργός εξηγεί ότι συγκέντρωσε λαϊκότροπα τραγούδια που έγραψε σε διάστημα περίπου σαράντα ετών, θέλοντας να τιμήσει το λαϊκό άσμα αλλά και να ανακαλέσει τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας.

Μεγαλωμένος σε μια φτωχή οικογένεια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 1967, ο Παπακωνσταντίνου θυμάται πως άκουγε ασταμάτητα μουσική από ένα μικρό ραδιόφωνο. Παρότι η εποχή προωθούσε κυρίως ελαφρά τραγούδια, ο ίδιος βρήκε καταφύγιο στο λαϊκό και στο δημοτικό τραγούδι, το οποίο γνώρισε μέσα από τους γονείς και τους συγγενείς του. Όπως αναφέρει, αυτοί οι δύο μουσικοί κόσμοι αποτέλεσαν τη βάση της αισθητικής του και επηρέασαν καθοριστικά τη μετέπειτα δημιουργία του.

Παράλληλα, ο δίσκος λειτουργεί και ως ένας τρόπος επικοινωνίας με το κοινό που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς από το 2024 έχει αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις. Μέσα από τα νέα αυτά τραγούδια επιδιώκει να διατηρήσει έναν συμβολικό δεσμό με τους ανθρώπους που τον συνόδευσαν στη μακρόχρονη μουσική του διαδρομή.