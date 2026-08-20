Τραγωδία στη Λεμεσό: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 5μηνου βρέφους – Αναμένονται ιστοπαθολογικές εξετάσεις

Οι επιστημονικές εξετάσεις σε δείγματα που έχουν ληφθεί κατά τη νεκροτομή που άρχισε το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 16.00 το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τα αίτια θανάτου του 5μηνου βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της Τρίτης.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές, Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από τις ιστοπαθολογικές, τοξικολογικές, γενετικές και ιολογικές εξετάσεις στα δείγματα που έχουν ληφθεί από το βρέφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος βρισκόταν για ύπνο όταν, γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν. Ακολούθως μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν είχαν εντοπιστεί εξωτερικές κακώσεις στο σώμα του βρέφους.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.