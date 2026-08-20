Πολιτική Αεροπορία για την παρ’ ολίγον σύγκρουση στο FIR Λευκωσίας: «Υψηλό το επίπεδο ασφάλειας»

Διευκρινίσεις σε σχέση με αναφορές για την παρουσία μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στον κυπριακό εναέριο χώρο ή και για την έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή ατυχήματος, παραχωρεί σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Αεροπορία, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Σχετικά άρθρα: Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή σύγκρουση τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με επιβατική πτήση

Τι αναφέρει η Πολιτική Αεροπορία

Όπως αναφέρεται, η παρουσία και δραστηριοποίηση τουρκικών αεροσκαφών στον χώρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή στο FIR Λευκωσίας, αποτελεί διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό δεδομένο, το οποίο ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας καλείται να διαχειριστεί σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Τονίζεται ότι δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, για ένα πρωτόγνωρο ή απρόβλεπτο επιχειρησιακό φαινόμενο και ότι θα πρέπει να διαχωρίζεται η ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου επιχειρησιακού δεδομένου από την πραγματική κατάσταση αεροπορικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία στον κυπριακό εναέριο χώρο, είτε μέσω της παράνομης λειτουργίας του αεροδρομίου Τύμπου και των παρεμβολών στις πτήσεις είτε μέσω πτήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών, είναι γνωστά και τυγχάνουν συνεχούς διαχείρισης.

Όπως σημειώνεται, οι καταστάσεις αυτές απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση με στόχο τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων, ενώ η έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείρισή τους από το προσωπικό αποτελεί ένδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρονται τα δημοσιεύματα, υπογραμμίζεται ότι η συνεχής επιτήρηση και η επιχειρησιακή επαγρύπνηση του προσωπικού επέτρεψαν την έγκαιρη αναγνώριση πιθανής σύγκλισης των πορειών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Η ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ το επιχειρησιακό προσωπικό διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, εμπειρία και διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών καταστάσεων.

Το περιστατικό με το τουρκικό αεροσκάφος

Υπενθυμίζεται ότι η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ) αναφέρθηκε χθες βράδυ σε περιστατικό με αεροσκάφος που έφερε τον κωδικό TUAF770.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΕΚ, το αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας και, παράλληλα, παρέκκλινε από τη διαδρομή που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η Συντεχνία, άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360, δηλαδή περίπου στα 36.000 πόδια.

Την ίδια ώρα, η πτήση TOM56T, με αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800, βρισκόταν σε κάθοδο προς το FL350, περίπου στα 35.000 πόδια.