Πενθήμερη κράτηση σε 26χρονο για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης στην Αμμόχωστο

Διάταγμα κράτησης για περίοδο 5 ημερών εξέδωσε την Πέμπτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εναντίον 26χρονου υπόπτου, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί χθες, Τετάρτη, με δικαστικό ένταλμα, κατόπιν έρευνας της ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα του, στην επαρχία Αμμοχώστου, στην παρουσία του υποδιευθυντή του συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατά την έρευνα φέρεται να εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 500 γραμμαρίων, ενώ πάνω στο κρεβάτι, εντοπίστηκε σκορπισμένη κοκαΐνη συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ