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Πενθήμερη κράτηση σε 26χρονο για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης στην Αμμόχωστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 26χρονος είχε συλληφθεί χθες, Τετάρτη, με δικαστικό ένταλμα, κατόπιν έρευνας της ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα του

Διάταγμα κράτησης για περίοδο 5 ημερών εξέδωσε την Πέμπτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εναντίον 26χρονου υπόπτου, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά  εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί χθες, Τετάρτη, με δικαστικό ένταλμα, κατόπιν έρευνας της ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα του, στην επαρχία Αμμοχώστου, στην παρουσία του υποδιευθυντή του συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατά την έρευνα φέρεται να εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 500 γραμμαρίων, ενώ πάνω στο κρεβάτι, εντοπίστηκε σκορπισμένη κοκαΐνη συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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