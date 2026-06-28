Δίπλαρος, Τσιρίδου και Γεωργιάδης δεν βλέπουν εκ πρώτης όψεως τις πολιτικές ευθύνες του κ. Αναστασιάδη;

Είναι αλήθεια ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Συναγερμικών θα ήθελε να βλέπει από μακρυά τον τέως πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά μεταξύ μας λίγοι είναι αυτοί που θα έβγαιναν να το πουν δημόσια. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος διέσωσε και τη σοβαρότητα του κόμματος. Αναγκάστηκε να τοποθετηθεί αφού προφανώς δεν άντεχε να ακούει κάποιους βουλευτές κυρίως εκ Λεμεσού να φωνάζουν ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αθώος, ότι μετά τη δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε απέδειξε την αθωώτητα του και ότι περίπου τον καταδιώκει το κατεστημένο! Εντάξει όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, αλλά στα αλήθεια από πότε η πολιτική έγινε αντικείμενο ποινικού δικαστηρίου. Ο κ. Δίπλαρος, η κυρία Φωτείνη Τσιρίδου και ο κ. Χάρης Γεωργιάδης αλήθεια τώρα δεν βλέπουν εκ πρώτης όψεως τις πολιτικές ευθύνες του κ. Αναστασιάδη; Δηλαδή δέχονται ότι ταξίδευε με το τζετ του ολιγάρχη Λεμπέντεφ για να κάνει οικονομία στα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας; Δέχονται ότι είναι υπεράνω πολιτικής ηθικής να ταξιδεύεις οικογενειακώς και εντελώς δωρεάν στις Σευχέλλες με το τζετ ενός Σαουδάραβα πρίγκιπα, όντας πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας; Καλά από το Δίπλαρο όλα να τα περιμένει κανείς, αλλά κόρη Φωτεινή, τζιαι σύ ρε Χάρη που σε είχαμε για σοβαρό, τι στ' αλήθεια μας λέτε;

Θουκής