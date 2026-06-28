Αλήθεια νομίζουν κάποιοι φίλοι Τ/Κ ότι θα πάμε για λύση χωρίς σοβαρές εδαφικές αναπροσαρμογές;

Κάποιοι αναστατώθηκαν με το άρθρο του διευθυντή του Πολίτη της περασμένης Κυριακής για το Κυπριακό. Θα ανέμενε κάποιος ότι μεγαλύτερη αναστάτωση θα επροκαλείτο από ελληνοκυπριακής πλευράς, αφού το ρεπορτάζ έκανε λόγο για θέματα ταμπού, όπως η επιστροφή στο προεδρικό συμβούλιο του 2004, το οποίο απέρριψαν και ακόμα σε μη εκλελεγμένη ομοσπονδιακή Βουλή, αλλά σε σύναξη τύπου Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έντονη αντίδραση δεν προήλθε τελικά από τους Ε/Κ οι οποίοι φαίνεται ότι τελικά άρχισαν να χωνεύουν ότι η κυριαρχική ισότητα των Τ/Κ αναγκαστικά θα περάσει μέσα από μια πολύ χαλαρή ομοσπονδία και δυο πανίσχυρα καντόνια. Η αντίδραση τελικά προήλθε από τους Τουρκοκύπριους κατά κύριο λόγο και μάλιστα από κάποιους που το 2004 και το 2017 ήταν υπέρ της λύσης. Πού εντοπίζονται οι αντιδράσεις; Εκεί που όλοι φοβόμασταν. Στο εδαφικό. Μα θα επιστραφεί η Μόρφου; Θα επιστραφεί σημαντικό μέρος της Μεσαορίας; Μα θα αναστατωθούμε ξανά; Κάπως έτσι αναγκάστηκε να παρέμβει και ο Τουφάν Έρχιουμαν για να μας μιλήσει για «προσπάθειες χειραγώγησης της δημόσιας συζήτησης και πρόκλησης της τουρκοκυπριακής πλευράς». Προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πρόκληση;

Θουκής