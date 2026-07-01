Ψάχνοντας δροσιά στην πόλη: Πού μπορείς να κάνεις μπάνιο στη Λευκωσία χωρίς να φύγεις για θάλασσα

Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει καθημερινά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, όλο και περισσότεροι αναζητούν μια γρήγορη διέξοδο από τη ζέστη χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν μέχρι την παραλία. Ωστόσο, για όσους παραμένουν στη Λευκωσία οι επιλογές είναι περιορισμένες. Η μοναδική δημοτική πισίνα που λειτουργεί αυτό το καλοκαίρι είναι η Δημοτική Πισίνα Λευκωσίας, καθώς το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς παραμένει κλειστό λόγω εργασιών αναβάθμισης, ενώ κλειστό εξακολουθεί να είναι και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λακατάμιας.

Έτσι, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που θέλουν να δροσιστούν μέσα στην πόλη έχουν ουσιαστικά να επιλέξουν ανάμεσα στη δημοτική πισίνα και σε λίγα ξενοδοχεία ή ιδιωτικά συγκροτήματα που προσφέρουν ημερήσια είσοδο (day pass) σε εξωτερικούς επισκέπτες.

Συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές, τις τιμές και τα ωράρια λειτουργίας.

Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

Για όσους αναζητούν μια πιο οικονομική επιλογή, η Δημοτική Πισίνα Λευκωσίας αποτελεί τη μοναδική ανοικτή δημοτική πισίνα της πρωτεύουσας και λειτουργεί κατά τη θερινή περίοδο, προσφέροντας προσιτές τιμές για άτομα, οικογένειες και οργανωμένα σύνολα.

Τιμές εισόδου

Παιδιά μέχρι 5 ετών: Δωρεάν

Μαθητές, στρατιώτες και φοιτητές: €5

Ενήλικες: €6

Ζευγάρι με δύο παιδιά (κάτω των 18 ετών): €20

Ζευγάρι με τρία παιδιά (κάτω των 18 ετών): €25

Οργανωμένα σύνολα (π.χ. παιδικά γενέθλια, summer schools κ.ά.): €3 το άτομο

Ενοικίαση κρεβατιού: €2

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Κολυμβητήριο στο τηλέφωνο 22797647 ή στο Δήμο στο τηλέφωνο 22797000.

Hilton Park Nicosia

Η πισίνα του Hilton Park Nicosia αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν μια ημέρα χαλάρωσης στην πόλη.

Ο χώρος περιλαμβάνει μεγάλη εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, τα Mykonos Beds και pool bar για καφέ, ποτά και ελαφριά γεύματα.

Διεύθυνση: Αχαιών 1, Έγκωμη

Αχαιών 1, Έγκωμη Ωράριο: Καθημερινά, 10:00 – 18:00

Καθημερινά, 10:00 – 18:00 Τιμή εισόδου: €30 για ενήλικες, €20 για παιδιά 4-12 ετών, δωρεάν για παιδιά κάτω των 4 ετών.

The Landmark Nicosia, Autograph Collection

Το ανακαινισμένο Landmark Nicosia διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές πισίνες της πρωτεύουσας και δέχεται και εξωτερικούς επισκέπτες.

Οι τιμές διαφοροποιούνται μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 98, Λευκωσία

Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 98, Λευκωσία Τηλέφωνο: 22 377777

Καθημερινές

Ενήλικες: €35

Παιδιά: €20

Κάτω των 5 ετών: Δωρεάν

Σαββατοκύριακα

Ενήλικες: €55

Παιδιά: €20

Κάτω των 5 ετών: Δωρεάν

Cleopatra Hotel

Στην καρδιά της Λευκωσίας, το Cleopatra Hotel προσφέρει μια καταπράσινη όαση με ανακαινισμένη εξωτερική πισίνα, καταρράκτες και πλούσια βλάστηση που δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον, μακριά από τον θόρυβο της πόλης.

Η πισίνα διαθέτει pool bar, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί και το εστιατόριο Loucoullos, φιλοξενώντας παράλληλα διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η χρήση της πισίνας είναι δωρεάν για τους ενοίκους του ξενοδοχείου, ενώ διατίθεται και σε εξωτερικούς επισκέπτες.

Τιμή εισόδου: €14 για ενήλικες και €6 για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Tropicana Complex

Για όσους αναζητούν μια πιο οικονομική επιλογή, το Tropicana Complex στο Καϊμακλί αποτελεί μία από τις πιο προσιτές λύσεις.

Στην τιμή εισόδου περιλαμβάνεται καφές ή ποτό για τους ενήλικες.

Περιοχή: Καϊμακλί

Καϊμακλί Ωράριο: 10:00 – 19:00

10:00 – 19:00 Τιμή εισόδου: €8 για ενήλικες (με καφέ ή ποτό) και €5 για παιδιά.

Τηλέφωνο 99721721

Πριν την επίσκεψη

Επειδή οι τιμές, τα ωράρια και οι όροι εισόδου ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ή λόγω ειδικών εκδηλώσεων, συνιστάται η τηλεφωνική επικοινωνία με την κάθε επιχείρηση πριν από την επίσκεψη.