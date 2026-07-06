Ελένη Μενεγάκη: Η σπάνια φωτογραφία με τις τρεις κόρες της που... έριξε το διαδίκτυο!

Ξεχωριστή ημέρα ήταν η σημερινή για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς η κόρη της Βαλέρια Λάτσιου ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της με τις πανεπιστημιακές της σπουδές.

Η 18χρονη, κόρη της γνωστής παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου, αποφοίτησε από το St. Catherine's British School. Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή αποφοίτησης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή της.

Στις εικόνες που ανάρτησε η Βαλέρια εμφανίζεται με την κορδέλα της αποφοίτησης και ένα μακρύ φόρεμα, ενώ ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μια οικογενειακή φωτογραφία με την Ελένη Μενεγάκη και τις αδελφές της, Λάουρα και Μαρίνα.

Μέσα από την ίδια ανάρτηση η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η Βαλέρια θα μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου θα φοιτήσει στο London School of Economics and Political Science. Στο μήνυμά της προς την κόρη της έγραψε ότι αισθάνεται απέραντη υπερηφάνεια για την προσπάθεια και την επιτυχία της, σημειώνοντας πως η καρδιά της είναι γεμάτη χαρά και χαρακτηρίζοντας τη Βαλέρια ένα από τα αστέρια που φωτίζουν τον ουρανό.