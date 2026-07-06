Άρχισαν οι αφίξεις των ηγετών στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Από σήμερα άρχισαν να φθάνουν στην Αγκυρα ηγέτες, Υπουργοί και ανώτατοι αξιωματούχοι που θα συμμετάσχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου, φιλοξενείται από τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα συγκεντρωθούν οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, περίπου 100 Υπουργοί, διπλωμάτες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και χιλιάδες ξένοι προσκεκλημένους.

Από τους πρώτους που έφτασαν στην Άγκυρα ήταν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Το αεροσκάφος του Ρούτε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν, και Τούρκοι αξιωματούχοι.

Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε ήδη τις διπλωματικές επαφές ενόψει της Συνόδου. Ο Τούρκος Πρόεδρος δέχθηκε στο Προεδρικό Συγκρότημα στο Μπεστέπε τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των συναντήσεων με ξένους ηγέτες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στην αυριανή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, στη συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας–ΗΠΑ, με έμφαση στην άμυνα, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Θα συζητηθούν επίσης τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την εμβάθυνση της υπάρχουσας συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Ερντογάν αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στις 7 Ιουλίου, ενώ προβλέπεται και κοινή συνέντευξη Τύπου. Στο πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με ηγέτες όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Το βράδυ της 7ης Ιουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν δείπνο στο Προεδρικό Συγκρότημα προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των συζύγων τους.

Στις 8 Ιουλίου, ο Ερντογάν θα υποδεχθεί τους ηγέτες κατά την άφιξή τους στον χώρο της Συνόδου και θα ακολουθήσει η οικογενειακή φωτογραφία. Μετά την εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε, θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου και των ηγετών της Συμμαχίας.

Στην ατζέντα της Συνόδου βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών επενδύσεων, η αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα του ΝΑΤΟ, οι απειλές και οι προκλήσεις στον ευρωατλαντικό χώρο, η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη νότια πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει τη Σύνοδο ως μία μεγάλη επίδειξη διπλωματικής ισχύος, προβάλλοντας τον ρόλο της Τουρκίας ως κεντρικού παίκτη στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ