Το Ισραήλ προκηρύσσει διαγωνισμό για αναζήτηση επιπλέον κοιτασμάτων ΦΑ στη Μεσόγειο

Τον πέμπτο διαγωνισμό κατάθεσης προσφορών για την αναζήτηση επιπλέον φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του ξεκίνησε το Ισραήλ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τα εγχώρια αποθέματα του την στιγμή που αυξάνει τις εξαγωγές του.

Οι ανάγκες του Ισραήλ σε φυσικό αέριο καλύπτονται από αρκετά κοιτάσματα ανοιχτά της μεσογειακής ακτής της χώρας, κυρίως από το κοίτασμα Ταμάρ, ενώ οι περισσότερες εξαγωγές - κυρίως προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία - προέρχονται από το κοντινό κοίτασμα Λεβιάθαν, 130 χλμ (81 μίλια) ανοικτά του Ισραήλ.

Και τα δύο κοιτάσματα είναι μέρος της Λεκάνης της Λεβαντίνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διαδικασία προσφορών θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις και θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί, πρόσθεσε ο κ. Κοέν.

Η Chevron, η οποία λειτουργεί τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν, θα επιτραπεί να υποβάλει προσφορά ως μέρος ενός κοινού σχήματος.

«Ο τομέας του φυσικού αερίου έχει αποδείξει την οικονομική του βιωσιμότητα», είπε ο κ. Κόεν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία «συμβάλλουν στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας».

Το Ισραήλ ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο συμφωνία, ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την προμήθεια 130 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέχρι το 2040.

Ο διαγωνισμός για κατάθεση προσφορών ήταν έτοιμος εδώ και μήνες, αλλά καθυστέρησε λόγω περιφερειακών συγκρούσεων. Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερες ξένες εταιρείες, έκανε την στιγμή κατάλληλη για την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ο κ. Κόεν.

Σύμφωνα με ισραηλινό νόμο, τα πρώτα 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που ανακαλύπτονται πρέπει να προορίζονται για τοπική κατανάλωση, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ εγχώριας κατανάλωσης και εξαγωγών.

Ο Επίτροπος Πετρελαίου στο Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών Τσεν Μπαρ Γιόσεφ εκτιμά ότι υπάρχουν έως και 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Το Ισραήλ καταναλώνει 14 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ άλλα 14 δισ. κυβικά μέτρα εξάγονται.

Το κοίτασμα Λεβιάθαν εκτιμάται ότι περιέχει 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Ο Μπαρ Γιόσεφ δήλωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το ισραηλινό φυσικό αέριο, αλλά δεν υπάρχει αγωγός. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ δεν διαθέτει επαρκή αποθέματα για εξαγωγές προς την Ευρώπη, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αν οι πρόσφατες γεωτρήσεις οδηγήσουν σε σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου.

Πέρσι, το Ισραήλ χορήγησε άδειες στην BP, στην εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν Socar και στην τοπική εταιρεία NewMed Energy για την εξερεύνηση φυσικού αερίου στα ισραηλινά ύδατα.