Χορήγηση υποτροφιών από το ENAVSMA Foundation

Μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για χορήγηση υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (μάστερ), πλήρους φοίτησης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, από το ENAVSMAFoundation, για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.enavsma.com. Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς όπως έχουν καθοριστεί και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Οι υποτροφίες προσφέρονται για όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Στο πλαίσιο της χρονιαίας συνεργασίας με τη Kawacom’s η γνωστή αλυσίδα καφέ και φέτος δίνει τη δική της υποτροφία προσφέροντας μέσω του Enavsma την ευκαιρία σε νέα άτομα που διαθέτουν δίψα για γνώση και έχουν όραμα για την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία να τη διεκδικήσουνwww.kawacoms-enavsma.com.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι και για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, το ENAVSMAFoundation διατηρεί την ακαδημαϊκή συνεργασία του με το European University Cyprus και το CIM-CyprusBusinessSchool, ενώ προστέθηκε στους ακαδημαϊκούς συνεργάτες και το Frederick University. Μέσω των συνεργασιών αυτών προσφέρονται πολλαπλές επιλογές φοίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα των πιο πάνω ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές αιτήσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους σχετικούς όρους και κανονισμούς, καθώς και για την αναλυτική λίστα των διαθέσιμων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανά ίδρυμα, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (Όροι & Κανονισμοί Υποτροφιών | EnavsmaFoundation).

Για τη διεκδίκηση των υποτροφιών που προσφέρονται στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεργασιών απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενώ οι γενικές υποτροφίες, που αφορούν όλους τους κλάδους σπουδών σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, διεκδικούνται μέσω της αντίστοιχης γενικής αίτησης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδαwww.enavsma.com.

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enavsma.com.

Το Enavsma, από το 2023 μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει συνολικά 37 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό, πέραν των €180.000. Συνεχίζουμε να δίνουμε έναυσμα στα όνειρα των πρωτοπόρων του αύριο! • Στρατηγικός Συνεργάτης: Χαραλαμπίδης – Κρίστης • Χορηγός Υποτροφίας: Kawacom’s Ipanema Espresso • Χορηγοί: Amyth of Nicosia, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους – Ahmad Tea of London, Ernst & Young • Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες: European University Cyprus, CIM – Cyprus Business School, Frederick University • Υποστηρικτές: IPH Iakovos Photiades Group of Companies, Net U,Christoudias Logistics,Aspris Quality Fruits & Vegetables, Cyprofruits Citrus Trading Ltd, Akavo Cosmetics,Klinete, G. TH. St Mountains Ltd.