Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Κύπρο: «Σχέδιο-σοκ για τάφρους με κροκόδειλους γύρω από ισραηλινές φυλακές»

Την έντονη ανησυχία του για δημοσιεύματα σχετικά με σχέδιο δημιουργίας τάφρων γεμάτων με κροκόδειλους γύρω από φυλακές στο Ισραήλ, όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι, εξέφρασε ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, Abdallah Attari, σε γραπτή δήλωσή του την Παρασκευή.

Στη δήλωσή του, ο Πρέσβης αναφέρεται σε δημοσιεύματα των ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης Times of Israel και Jerusalem Post, σύμφωνα με τα οποία εξετάζεται η δημιουργία τάφρων γεμάτων με κροκόδειλους γύρω από φυλακές όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ακόμη μια σοκαριστική πρακτική».

Σύμφωνα με τον Πρέσβη, η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ιντίτ Σίλμαν, υπέγραψε απόφαση με την οποία οι κροκόδειλοι επανακατηγοριοποιούνται ως «διαχειριζόμενα άγρια ζώα», επιτρέποντας σε κυβερνητικούς φορείς, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Φυλακών του Ισραήλ, να τους διατηρούν σε εγκαταστάσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Πρέσβης της Παλαιστίνης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταχείρισης των Παλαιστίνιων κρατουμένων, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια» και αναφέροντας ότι περισσότεροι από 9.500 Παλαιστίνιοι κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Στη δήλωσή του γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση του Παλαιστίνιου εκλεγμένου βουλευτή Μαρουάν Μπαργούτι, λέγοντας ότι υπέστη κακομεταχείριση μέσα στο κελί του από ισραηλινές δυνάμεις.

Καταλήγοντας, ο Πρέσβης καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει, ώστε, όπως αναφέρει, να τερματιστούν οι παραβιάσεις εις βάρος των Παλαιστίνιων κρατουμένων και να διασφαλιστεί η εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.