Στο «σφυρί» επιστολή επιβάτη του Τιτανικού λίγες μέρες πριν το ναυάγιο - Αναμένεται να πιάσει έως και £35.000 (φώτο)

Eπιστολή που γράφτηκε από επιβάτη του Τιτανικού λίγες μέρες πριν βυθιστεί το πλοίο αναμένεται να πουληθεί έως και 35.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία.

Ο Χένρι Πράις Χότζες έγραψε την επιστολή - με ημερομηνία 10 Απριλίου - στον φίλο του Έκτορ Γιανγκ, του Συντηρητικού Συνδέσμου Νιούταουν στο Σαουθάμπτον.

Ο Χότζες, με αριθμό επιβάτη 250643, κατευθυνόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για να επισκεφτεί την οικογένειά του στη Βοστώνη, αλλά έγινε ένας από τους περίπου 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζώη τους όταν βυθίστηκε το πλοίο στις 15 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ