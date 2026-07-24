Ακραία ζέστη: Στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, οι περισσότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω καύσωνα μέσα σε μια μέρα από το 2010

Στο Τόκιο καταγράφτηκε την Τετάρτη ο υψηλότερος αριθμός εισαγωγών σε νοσοκομεία μέσα σε μια ημέρα εξαιτίας καύσωνα από το 2010, με τις ιαπωνικές αρχές να ανακοινώνουν πως ένας από τους ασθενείς απεβίωσε και άλλοι τέσσερις βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, επικαλούμενες στοιχεία των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, καθώς το ασιατικό αρχιπέλαγος ασφυκτιά λόγω της ακραίας ζέστης που επικρατεί σε μεγάλο μέρος του.

Το πυροσβεστικό σώμα της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας ανέφερε πως 453 άνθρωποι διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία χθες στο σύνολο της νομαρχίας του Τόκιο· πρόκειται για ρεκόρ από τα χρόνια του 2010. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας έφθασε από την πλευρά της σε επίπεδο άνευ προηγουμένου τα τελευταία τουλάχιστον 63 χρόνια.

«Προτρέπουμε τον πληθυσμό (...) να ενυδατώνεται και να χρησιμοποιεί κλιματισμό», είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο Γαλλικό Πρακτορείο νωρίτερα σήμερα.

«Μοιάζει σαν ο αριθμός των ασθενών να αυξάνεται μαζί με τη θερμοκρασία. Χθες (σ.σ. Τετάρτη) και προχθές (Τρίτη), διαπιστώσαμε αξιοσημείωτες αυξήσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η πυροσβεστική του Τόκιο έκανε 3.612 επεμβάσεις χθες, τον υψηλότερο αριθμό στα χρονικά από το 1963, πάντα κατά τον εκπρόσωπο.

Από τους ανθρώπους που εισήχθησαν χθες σε νοσοκομεία ένας υπέκυψε, άλλοι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 18 σε σοβαρή στον νομό των περίπου 14 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σε πολλές πόλεις στην κεντρική Ιαπωνία καταγράφτηκαν αυτή την εβδομάδα θερμοκρασίες από 36 ° ως ακόμη και πάνω από 40 ° Κελσίου, που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) περιέγραψε με τον όρο κοκουσόμπι, νεολογισμό στα ιαπωνικά που μπορεί να αποδοθεί ως «αφόρητα ζεστή μέρα».

Επιστήμονες τονίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των επεισοδίων ακραίου καύσωνα στην Ιαπωνία και αλλού.

Το 2025 η χώρα γνώρισε το πιο ζεστό καλοκαίρι στα χρονικά.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφτεί ποτέ στην Ιαπωνία ήταν οι 41,8 ° Κελσίου στην Ισεσάκι, βόρεια της πρωτεύουσας, την 5η Αυγούστου 2025.

ΑΠΕ - ΜΠΕ