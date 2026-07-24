Εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους τις επόμενες ημέρες - Ποια τμήματα θα επηρεαστούν

Για εργασίες που θα διεξαχθούν σε διάφορα σημεία των αυτοκινητόδρομων από σήμερα Παρασκευή και τις επόμενες μέρες ενημερώνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι την Παρασκευή, 24/07/2026, από τις 21:00 μέχρι τις 05:00, θα εκτελούνται έκτακτες εργασίες επιδιόρθωσης στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λευκωσία, πλησίον της εξόδου της βιομηχανικής περιοχή Ιδαλίου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας, για μήκος 500μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Αντίστοιχες εργασίες θα εκτελούνται τη Δευτέρα, 27/07/2026, από τις 21:00 μέχρι τις 05:00 στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό, πλησίον της εξόδου της βιομηχανικής περιοχή Ιδαλίου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρική νησίδας, για μήκος 500μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, την Τετάρτη, 29/07/2026, μέχρι την Πέμπτη, 13/08/2026, από Δευτέρα έως Πέμπτη, θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στις κεντρικές νησίδες των αυτοκινητοδρόμων της Επαρχίας Λάρνακας από το Τμήμα Δασών ως ακολούθως:

από Τετάρτη 29/07/2026 μέχρι την Πέμπτη 30/07/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:30, θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την Κοφίνου.

από τη Δευτέρα, 03/08/2026, μέχρι την Πέμπτη, 13/08/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:30, στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, και στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Νήσου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου και από τις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος 1,5χλμ. κάθε φορά.

Ακόμα, την Τρίτη, 28/07/2026 μέχρι και την Πέμπτη, 30/07/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:00, στον ανισόπεδο κόμβο του ΓΣΠ του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, θα εκτελούνται από το Τμήμα Δασών εργασίες κλαδέματος των δέντρων και θάμνων των κεντρικών νησίδων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τοπικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Επίσης, τη Δευτέρα, 27/07/2026, και την Τρίτη, 28/07/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:00, στον ανισόπεδο κόμβο Κοκκινοτριμιθιάς του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Δένειας, θα εκτελούνται από το Τμήμα Δασών εργασίες κλαδέματος των δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τοπικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Ακόμα, την περίοδο από Δευτέρα, 27/7/2026, μέχρι και την Πέμπτη, 6/8/2026, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00, καθημερινές εκτός Παρασκευή και Σαββατοκύριακου, σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λάρνακας-Κοφίνου, Λάρνακας-Λευκωσίας και Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητόδρομου (εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας), θα κλείνει για μήκος 100 μέτρα, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, διαδοχικά σε διάφορα σημεία.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρει επίσης ότι από Δευτέρα έως Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30,θα γίνονται εργασίες ποτίσματος στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, Λάρνακας-Κοφίνου και Λάρνακας-Λευκωσίας της Επαρχίας Λάρνακας και από τις δύο κατευθύνσεις, από το Τμήμα Δασών.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου τμηματικά σε μήκος 300 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ