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Θύμα χάκερ η Αριάνα Γκράντε: Προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την κλοπή του αδημοσίευτου υλικού της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety, στοχεύει μια ομάδα ανώνυμων δραστών για απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) και σχέδια hacking.

Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή εναντίον ανώνυμων χάκερ, ισχυριζόμενη ότι απέκτησαν πρόσβαση σε συσκευές που οδήγησαν στη διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και υλικού από ηχογραφήσεις της και μουσικά βίντεο.

Η αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety, στοχεύει μια ομάδα ανώνυμων δραστών για απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) και σχέδια hacking (παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων) που έχουν προκαλέσει "παράνομη και κατάφωρη κλοπή, διάδοση και εκμετάλλευση ακυκλοφόρητου περιεχομένου".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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