Γρατζουνιά στο αυτοκίνητο; Το κόλπο του 1 ευρώ που μπορεί να βοηθήσει

Ένα απλό και ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν, που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι και κοστίζει περίπου ένα ευρώ, μπορεί υπό προϋποθέσεις να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μικρών γρατζουνιών στο αμάξωμα του αυτοκινήτου.

Οι επιφανειακές γρατζουνιές είναι από τις συχνότερες φθορές που εμφανίζονται στα αυτοκίνητα, κυρίως σε όσα σταθμεύουν καθημερινά στον δρόμο. Ένα απρόσεκτο παρκάρισμα, η επαφή με άλλο όχημα ή ακόμη και μικρά αντικείμενα μπορούν να αφήσουν σημάδια στη βαφή, επηρεάζοντας την εμφάνιση του οχήματος.

Η πρώτη σκέψη πολλών οδηγών είναι η επίσκεψη σε φανοποιείο ή η αγορά εξειδικευμένων προϊόντων. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πολύ ελαφριές γρατζουνιές, υπάρχει ένα γνωστό «τρικ» που μπορεί να δοκιμαστεί στο σπίτι: η χρήση οδοντόκρεμας.

Το βασικό είναι να διαπιστωθεί πρώτα πόσο βαθιά είναι η γρατζουνιά. Εάν περνώντας το νύχι πάνω από το σημείο αυτό δεν «σκαλώνει», τότε το σημάδι πιθανότατα περιορίζεται στην επιφάνεια και μπορεί να βελτιωθεί με ήπια λείανση.

Για τη συγκεκριμένη μέθοδο προτιμάται λευκαντική οδοντόκρεμα με χαμηλό δείκτη RDA (Relative Dentin Abrasivity), καθώς προϊόντα με υψηλή λειαντική δράση ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετη φθορά στη βαφή.

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με νερό, ώστε να απομακρυνθούν σκόνη και άλλοι ρύποι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες γρατζουνιές κατά το τρίψιμο.

Στη συνέχεια, μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας τοποθετείται σε μαλακό και καθαρό πανί και εφαρμόζεται προσεκτικά στο σημείο με ήπιες κυκλικές κινήσεις. Μετά την εφαρμογή, η περιοχή καθαρίζεται ώστε να ελεγχθεί το αποτέλεσμα.

Χρειάζεται, πάντως, ιδιαίτερη προσοχή. Η συγκεκριμένη λύση αφορά αποκλειστικά πολύ επιφανειακά σημάδια και δεν αποτελεί μέθοδο επισκευής βαθύτερων γρατζουνιών.

Εάν η ζημιά έχει φτάσει στο χρώμα, στο αστάρι ή ακόμη βαθύτερα, η χρήση οδοντόκρεμας μπορεί όχι μόνο να αποδειχθεί αναποτελεσματική αλλά και να επιδεινώσει την εικόνα της βαφής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ασφαλέστερη επιλογή είναι η χρήση κατάλληλου προϊόντος αποκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή, για σοβαρότερες φθορές, η αξιολόγηση από επαγγελματία φανοποιό.