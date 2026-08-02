Απαντά στο ΑΚΕΛ το Υπ. Δικαιοσύνης για Μαλτέζο - «Κανείς δεν είναι υπεράνω των νόμων»

Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για τον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου δίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη θέση ότι η υπόθεση συνδέεται με τη συνδικαλιστική του δράση.

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι ο συνδικαλισμός αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα, τονίζει ωστόσο ότι η συνδικαλιστική ιδιότητα δεν μπορεί να λειτουργεί ως «ασπίδα» έναντι πράξεων ή παραλείψεων που εξετάζονται στο πλαίσιο πειθαρχικών διαδικασιών. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά αποκλειστικά τη συμμόρφωση ή μη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Φυλακών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η απόφαση για τον τερματισμό της απασχόλησης του Γιώργου Μαλτέζου βασίστηκε στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού. Το υπουργείο δηλώνει παράλληλα έτοιμο να συζητήσει την υπόθεση ενώπιον της Βουλής.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για τον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, επαναλαμβάνουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τον συνδικαλισμό, όπως ακριβώς επιβάλλουν το Σύνταγμα, η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διεθνείς συμβάσεις.

Θεωρούμε ότι όλοι συμφωνουμε στην θεμελιώδη αρχή οτι στη Δημοκρατια οπου υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων, των κανονισμών και των υπηρεσιακών οδηγιών.

Η συνδικαλιστική δράση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να συγχέεται με την άρνηση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής. Η επίκληση της συνδικαλιστικής ιδιότητας δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ως ασπίδα για ασυλία έναντι πράξεων ή παραλείψεων που εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά τον συνδικαλισμό. Αφορά αποκλειστικά τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμηματος Φυλακων. Η απόφαση για τερματισμό της απασχολησης του συγκεκριμενου δεσμοφυλακα βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού.

Η ισότητα απέναντι στον νόμο αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένο ότι η ίδια νομοθεσία, οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, προνόμια ή διακρίσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προθυμία αναμένουμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ή και άλλα παρεμφερή ζητήματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αποτελεί τον θεματοφύλακα της θεσμικής τάξης.