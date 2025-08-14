Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Buzzlife

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, η υπηρέτρια «Ρίτσα-Μάρθα» στο «Πάρα Πέντε»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ξεχώρισε για τις χιουμοριστικές ατάκες της στη σειρά του MEGA.

Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Η Χριστοδούλου είχε ενσαρκώσει με μοναδική επιτυχία τον διπλό ρόλο της «Μάρθας» και της «Ρίτσας», της θρυλικής «υπηρέτριας» της Ντάλιας, στην κωμική σειρά «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τη φίλη και συνεργάτιδά της, Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία σε συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και μνήμες από τη φιλία τους, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Έφυγε ένας ακόμη άγγελος… άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το “Παρά Πέντε”, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ».

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε υποκριτική στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια. Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση: «Πώς μπορείς να χωρέσεις τόσα χρόνια σε λίγες προτάσεις; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, γέλια, κλάματα, τσακωμοί και μετά αγκαλιά… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου».

 

 

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι «Tabula Rasa», στο οποίο δίδαξε με πάθος για πάνω από δέκα χρόνια, εξέδωσε επίσης αποχαιρετιστήριο μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, γεμίζοντας την αίθουσα με ενέργεια και ενθαρρύνοντας τους πάντες με το χειροκρότημά της.

Πηγή: lifo.gr

Tags

θάνατοςηθοποιοίηθοποιόςτηλεοπτικές σειρέςΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited