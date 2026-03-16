Δημοσκόπηση SIGMA: Σκληρή μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά - Τα ποσοστά που καταγράφουν τα κόμματα

Στην πρώτη θέση με 17% βρίσκονται ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Prime Consulting για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού SIGMA και η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές».

Στην ερώτηση εάν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, το ΕΛΑΜ λαμβάνει 11%, το ΑΛΜΑ αγγίζει το 9%, το ΔΗΚΟ φτάνει στο 7% και η Άμεση Δημοκρατία στο 5%. Ακολουθεί το Volt με 3% και η ΕΔΕΚ με 2%.

Στα έγκυρα ψηφοδέλτια ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ καταγράφουν από κοινού ποσοστό 18%, το ΕΛΑΜ 12%, το ΑΛΜΑ 10%, το ΔΗΚΟ 7%, την ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία 5%, το ΒΟΛΤ 3% και η ΕΔΕΚ 2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 13% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει αναποφάσιστο και το 8% δεν απαντά.

Συσπειρώσεις

Τη μεγαλύτερη συσπείρωση καταγράφει το ΑΚΕΛ με 69%, ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 64%, ο ΔΗΣΥ με 54%, το ΔΗΚΟ με 50%, η ΕΔΕΚ με 47%, η ΔΗΠΑ με 25% και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με 15%.

Βεβαιότητα ψήφου ανά κόμμα:

Τι ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 2021 οι αναποφάσιστοι:

Το κριτήριο της ψήφου

Το Κυπριακό αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι συμμετέχοντες με ποσοστό 23%. Ακολουθεί η οικονομία με 18%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και τα εσωτερικά ζητήματα με 11%.

Κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική

Συνολική ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Ικανοποίηση από τον τρόπο που τα κόμματα αντιμετωπίζουν τα θέματα:

Πώς κρίνονται οι χειρισμοί για την αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν:

Ικανοποίηση από την κάθοδο των ελληνικών φρεγάτων:

Ταυτότητα έρευνας:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παγκύπρια με δείγμα 1003 ατόμων και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3%.