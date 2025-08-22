Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Buzzlife

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μηνύσεις για την οικογένειά του, σε βαθμό κακουργημάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Μερκουλίδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 Ελλάδος και τη Μαρία Σαράφογλου, αποκαλύπτοντας πως ο γνωστός τραγουδιστής ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά της οικογένειάς του, μετά την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Οι μηνύσεις, όπως ανέφερε, θα κατατεθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου και αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως, τα οποία «προσεγγίζουν τον βαθμό κακουργημάτων». Ο κ. Μερκουλίδης τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος, αλλά δικαιωμένος», προσθέτοντας ότι η νοσηλεία του ήταν αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης που έχει με την οικογένειά του. «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Να τον αποδυναμώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο γνωστός δικηγόρος υπογράμμισε επίσης ότι ο τραγουδιστής δεν έχει καμία επικοινωνία με τη μητέρα, τις αδελφές ή τον πατέρα του, ενώ κατήγγειλε πως η αίτηση για τον εγκλεισμό του προήλθε από την ίδια την οικογένεια. «Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι κάποιος επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι απολύτως υγιής – και επισήμως πια, με τη βούλα των γιατρών», κατέληξε.

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited