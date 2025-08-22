Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μηνύσεις για την οικογένειά του, σε βαθμό κακουργημάτων

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Μερκουλίδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 Ελλάδος και τη Μαρία Σαράφογλου, αποκαλύπτοντας πως ο γνωστός τραγουδιστής ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά της οικογένειάς του, μετά την ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Οι μηνύσεις, όπως ανέφερε, θα κατατεθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου και αφορούν σοβαρά ποινικά αδικήματα οικονομικής φύσεως, τα οποία «προσεγγίζουν τον βαθμό κακουργημάτων». Ο κ. Μερκουλίδης τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος, αλλά δικαιωμένος», προσθέτοντας ότι η νοσηλεία του ήταν αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης που έχει με την οικογένειά του. «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Να τον αποδυναμώσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο γνωστός δικηγόρος υπογράμμισε επίσης ότι ο τραγουδιστής δεν έχει καμία επικοινωνία με τη μητέρα, τις αδελφές ή τον πατέρα του, ενώ κατήγγειλε πως η αίτηση για τον εγκλεισμό του προήλθε από την ίδια την οικογένεια. «Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι κάποιος επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι απολύτως υγιής – και επισήμως πια, με τη βούλα των γιατρών», κατέληξε.