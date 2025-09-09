Οι «πατέντες» στα κρεβάτια για να χωρέσουν οι μπασκετμπολίστες που ήρθαν στην Κύπρο (ηχητικό)

Στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 & 97,6 τέθηκε σήμερα το… καυτό ερώτημα: πού κοιμήθηκαν οι μπασκετμπολίστες όταν επισκέφθηκαν την Κύπρο για το EuroBasket; Και ειδικά, τι γίνεται με γίγαντες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (2,11 μ.);

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, αποκάλυψε ότι τα ξενοδοχεία είχαν προβλέψει ειδικά μεγαλύτερα κρεβάτια, μέχρι και 20 πόντους μεγαλύτερα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν king size ώστε οι παίκτες να κοιμούνται άνετα – έστω και διαγώνια η πιο μαζεμένα!

Κάποια άλλα ξενοδοχεία, πάλι, κατέφυγαν σε «πατέντες». Συγκεκριμένα, τοποθέτησαν πάγκους ως προέκταση μπροστά από τα κρεβάτια. «Πρόκειται για μια ερασιτεχνική λύση», σχολίασε ο κύριος Αγγελίδης.

«Στη Λετονία έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μάθαμε από την ΚΟΚ ότι έπαιρναν τον μάνατζερ της ομάδας και του παραπονιόντουσαν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, πως οι παίκτες δεν μπορούσαν να κοιμηθούν», είπε χαρακτηριστικά.

