Στις €40.000 το πρόστιμο για να μην πέσουν άλλα μπαλκόνια

Από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει μέχρι σήμερα θύματα από τις δεκάδες πτώσεις μπαλκονιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Οι ιδιοκτήτες επικίνδυνων οικοδομών που αδιαφορούν ή αρνούνται να τις συντηρήσουν, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Η νέα νομοθεσία, που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση και θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, προβλέπει διοικητικά πρόστιμα έως €40.000, τα οποία θα αυξάνονται κατά €200 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που βασίστηκαν στις προτάσεις νόμου του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα και ενισχύθηκαν-διευρύνθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, θέτουν την ευθύνη άρσης της επικινδυνότητας απευθείας στον ιδιοκτήτη της οικοδομής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες Αρχές, και συγκεκριμένα οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), θα υποχρεούνται να ενεργοποιούν μέτρα επιβολής, τα οποία θα λειτουργούν ως μοχλός πίεσης προς τους ιδιοκτήτες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι σε ενέργειες για την άρση της επικινδυνότητας των οικοδομών τους. Στόχος είναι οι ΕΟΑ να αναλαμβάνουν δράση μόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, λαμβάνοντας μόνο τα αναγκαία και οικονομικά μέτρα που θα αφορούν αποκλειστικά την προστασία των πολιτών και των γειτονικών περιουσιών. Συγκεκριμένα, οι ΕΟΑ θα επεμβαίνουν μόνο όταν θα υπάρχει άμεση ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή όταν, παρά την εφαρμογή όλων των διοικητικών και ποινικών μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία (π.χ. ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη, επιβολή προστίμου, λήψη ποινικών κυρώσεων), ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν σφράγιση, σήμανση με προειδοποιητικές πινακίδες, περίφραξη, υποστύλωση καθώς και ολική ή μερική κατεδάφιση και απομάκρυνση των επικίνδυνων δομικών στοιχείων. Τα πιο πάνω έξοδα οι ΕΟΑ θα τα εισπράττουν από τους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων οικοδομών. Τα επηρεαζόμενα ακίνητα θα δεσμεύονται (ΜΕΜΟ) από τους ΕΟΑ, μέχρι οι ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν πλήρως τις οφειλές τους.

Ισχυρά νομικά και

διοικητικά εργαλεία

Η προτεινόμενη νομοθεσία προσφέρει στους ΕΟΑ μια σειρά από εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα των επικίνδυνων οικοδομών, το οποίο ταλανίζει δήμους, κοινότητες και χιλιάδες πολίτες που διαμένουν κοντά σε αυτές. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

Απλοποίηση της διαδικασίας επίδοσης ειδοποίησης: Διαγράφεται από την κείμενη νομοθεσία η απαίτηση αποστολής διπλοσυστημένης επιστολής προς τον ιδιοκτήτη της επικίνδυνης οικοδομής και εισάγονται εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Αρχής ή ενημέρωση της τοπικής Αρχής.

Δυνατότητα ολικής ή μερικής κατεδάφισης: Η αρμόδια Αρχή ή ο ιδιοκτήτης θα μπορούν να προχωρούν σε μερική ή ολική κατεδάφιση της επικίνδυνης οικοδομής ως μέτρο άρσης της επικινδυνότητας.

Διάταγμα ex parte για λήψη μέτρων σε κατοικία: Η έκδοση δικαστικού διατάγματος για λήψη μέτρων σε οικοδομή που χρησιμοποιείται ως κατοικία θα γίνεται μέσω μονομερούς αίτησης (ex parte), με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου.

Διάταγμα ex parte για απομάκρυνση προσώπων: Η απομάκρυνση προσώπων από επικίνδυνη οικοδομή θα μπορεί να γίνεται με μονομερή αίτηση (ex parte), ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία.

Απαγόρευση χρήσης ή ενοικίασης οικοδομής: Θα απαγορεύεται η χρήση ή/και ενοικίαση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη, μέχρι να αρθεί η επικινδυνότητά της.

Διακοπή ύδατος και ρεύματος: Με εντολή των ΕΟΑ, θα μπορεί να διακόπτεται η παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος, ως μοχλός πίεσης για εγκατάλειψη και εκκένωση της οικοδομής.

Σφράγιση επικίνδυνης οικοδομής: Η αρμόδια Αρχή θα μπορεί να προχωρεί σε σφράγιση εγκαταλελειμμένης ή εκκενωμένης επικίνδυνης οικοδομής, προκειμένου να παρεμποδιστεί η είσοδος προσώπων.

Εγγραφή εμπράγματου βάρους-ΜΕΜΟ: Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής εμπράγματου βάρους στο επηρεαζόμενο ακίνητο για την κάλυψη των εξόδων της αρμόδιας Αρχής μετά από επέμβαση σε επικίνδυνη οικοδομή, περιλαμβανομένων εξόδων για διορισμό μελετητή ή σύνταξη σχετικής έκθεσης/μελέτης.

Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις: Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των οφειλών σε μηνιαίες δόσεις, κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια Αρχή, για τα έξοδα που προκύπτουν μετά από επέμβασή της.

Εξώδικη ρύθμιση: Εισάγεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται με ειδοποίηση της αρμόδιας Αρχής, κυρίως σε ζητήματα περίφραξης ή σφράγισης της οικοδομής.

Αύξηση διοικητικού προστίμου: Το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση με ειδοποίηση που αφορά επικίνδυνη οικοδομή αυξάνεται από €20.000 σε €40.000. Αν η παράβαση συνεχίζεται, η αρμόδια Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει πρόσθετο πρόστιμο έως €200 για κάθε ημέρα, ανάλογα με τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Αύξηση ποινικού προστίμου: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη με ειδοποίηση, τα δικαστήρια θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο έως €20.000 αντί €10.000 που είναι σήμερα σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, και έως €40.000 (αντί €20.000) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης.