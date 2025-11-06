Πυρκαγιά στο χώρο μηχανής ηλεκτρικού λεωφορείου τα ξημερώματα της Πέμπτης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο μηχανής ηλεκτρικού λεωφορείου στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων στην επαρχία Πάφου στη 00:49 ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στη 01:08 ξημερώματα της Πέμπτης.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ο χώρος της μηχανής του λεωφορείου.

Στη σκηνή κλήθηκε η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, καθότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη.