Οδηγοί Προσοχή! Πυκνή τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο παρά τον Κόρνο λόγω καπνών από φωτιά σε αυτοκίνητο

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας προς Λεμεσό, παρά τον Κόρνο, λόγω έντονων καπνών από φωτιά σε αυτοκίνητο. Ο δρόμος δεν έχει κλείσει, ούτε υπήρξε τραυματισμός από το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.