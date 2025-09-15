Έχετε άσπρα μαλλιά πριν τα 30; Αυτός είναι ο λόγος σύμφωνα με έναν ειδικό

Η εμφάνιση λευκών μαλλιών σε νεαρή ηλικία, πριν καν φτάσουμε τα 30, αποτελεί συχνά πηγή ανησυχίας και ερωτημάτων για πολλούς ανθρώπους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αφού η εμφάνιση λευκών μαλλιών θεωρείται συνήθως φυσιολογική μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η ειδικός δερματοαισθητικής, Marta Díez, παρουσιάζει σε ένα βίντεο στο TikTok τους βασικούς παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την πρόωρη εμφάνιση λευκών μαλλιών, πριν από τα 30.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν οφείλεται πάντα σε γενετικούς παράγοντες ή άγχος, όπως συχνά πιστεύεται. Αντιθέτως, σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή, καθώς οι θύλακες των τριχών που χάνουν τη χρωστική τους είναι στενά συνδεδεμένοι με τις βιταμίνες που λαμβάνουμε.

Ο λόγος που εμφανίζονται άσπρα μαλλιά πριν από τα 30

Πιο συγκεκριμένα, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη βιταμίνης Β12 και βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει πρόωρη λεύκανση. Η βιταμίνη Β12 θεωρείται το «κλειδί για τη μελανίνη», τη χρωστική ουσία που δίνει στα μαλλιά το φυσικό τους χρώμα. Όταν υπάρχει έλλειψη αυτής της βιταμίνης, τα μαλλιά μπορούν να χάσουν το χρώμα τους πιο γρήγορα από το φυσιολογικό.

Παράλληλα, η βιταμίνη D παίζει κρίσιμο ρόλο στην υγεία των θυλάκων της τρίχας. Χαμηλά επίπεδα αυτής της βιταμίνης έχουν συνδεθεί με την πρόωρη γήρανση των μαλλιών, όπως επιβεβαιώνουν αρκετές μελέτες.

Με βάση αυτά, η πρόληψη της πρόωρης εμφάνισης λευκών μαλλιών μπορεί να περάσει μέσα από μια σωστή διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες Β12 και D. Τροφές όπως τα καρότα, το μπρόκολο και τα κρεμμύδια μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ενίσχυση της υγείας των μαλλιών και στην διατήρηση του φυσικού τους χρώματος για περισσότερα χρόνια.

