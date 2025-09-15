Η τρανς κόρη της Ναόμι Γουότς έκανε το ντεμπούτο ως μοντέλο στην πασαρέλα της Νέας Υόρκης [εικόνες & βίντεο]

Σε ηλικία μόλις 16 ετών, η τρανς κόρη της Ναόμι Γουότς, Κάι σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο: Άνοιξε το σόου του Τζέσιον Γου στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η κόρη της Ναόμι Κάμπελ και του Λιβ Σράιμπερ περπάτησε στην πασαρέλα την Κυριακή, φορώντας κομμάτια από τη συλλογή Collage για την άνοιξη του 2026 του Γου, έναν φόρο τιμής στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ραουσενμπέργκ.

Το τρανς μοντέλο τράβηξε τα βλέμματα με ένα λευκό κροπ τοπ και μια φούστα με αφηρημένο σχέδιο, που τόνιζαν τα μακριά, καλλίγραμμα πόδια της και τη λεπτή σιλουέτα της. Η 16χρονη έδειχνε γεμάτη αυτοπεποίθηση διασχίζοντας την αίθουσα με σοβαρή έκφραση, απόλυτα συγκεντρωμένη στο έργο της.

«Πάντα ήθελα να γίνω σούπερ μόντελ. Τελεία και παύλα»

Πρόσφατα, η Κάι μίλησε εκτενώς για την προσωπική της μάχη με την ταυτότητα φύλου και για τον σημαντικό ρόλο που είχαν κάποια πρότυπα στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή της στο Interview Magazine τον Ιούνιο, η κόρη της Ναόμι Γουότς είχε δηλώσει: «Θέλω να γίνω σούπερ μόντελ. Τελεία και παύλα. Εδώ και χρόνια κάνω πασαρέλα στην κουζίνα. Η μαμά μου μπορεί να σας δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει. Το γεγονός ότι πάλευα με την ταυτότητα φύλου μου από μικρή, πιθανόν είχε σχέση με αυτό. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα – όπως η Μέριλιν».

Πηγή: iefimerida.gr