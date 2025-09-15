Ισπανία: Οφείλουμε να μποϊκοτάρουμε τη φετινή Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» δήλωσε σήμερα Δευτέρα 15/9 o ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν.

«Αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος στο διαγωνισμό», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία», υπενθύμισε.

Η απόφαση ανήκει στον οργανωτή του διαγωνισμού Eurovision, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (UER/EBU), υπογράμμισε.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UER τον Ιούλιο, χώρες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό που πρόκειται να διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη και η UER τους επέτρεψε να αποσυρθούν από το διαγωνισμό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν οικονομικές συνέπειες.

Ήδη τον περασμένο Μάιο, ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τη Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης» με τον «λαό της Παλαιστίνης που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι τους τελευταίους μήνες μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ έναντι της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και εμφανίζεται ως ιστορικός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Το περσινό μήνυμα υποστήριξης

Στον προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision, η ισπανική δημόσια τηλεόραση είχε αψηφήσει τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του διαγωνισμού και την είχε καλέσει, υπό την απειλή κυρώσεων, να σταματήσει τις αναφορές της στην επίθεση τη Γάζα, μεταδίδοντας ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους, πριν αναμεταδώσει την εκδήλωση.

«Όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», είχε γράψει με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός όμιλος RTVE σε ένα μήνυμα στα ισπανικά και τα αγγλικά, μερικά δευτερόπλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού τραγουδιού.

Χθες, Κυριακή 14/8, ο πρωθυπουργός εξέφρασε το «θαυμασμό» του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας La Vuelta με αποτέλεσμα να συντομευθεί το τελευταίο ετάπ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές είχαν κατακλύσει τη διαδρομή που επρόκειτο να ακολουθήσει στο κέντρο της Μαδρίτης.

