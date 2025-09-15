Άλμα στο χρηματιστήριο για την Tesla - Ο Μασκ αποκάλυψε πως αγόρασε 2,57 εκατ. μετοχές

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος 'Ίλον Μασκ αποκάλυψε την πρώτη αγορά μετοχών στην ελεύθερη αγορά από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο Μασκ αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές σε διάφορες τιμές την Παρασκευή, ποσό που ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. δολάρια, μια σημαντική αγορά που οι επενδυτές εξέλαβαν ως ψήφο εμπιστοσύνης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αυτού του είδους οι αγορές είναι σπάνιες για τον Μασκ, καθώς η τελευταία φορά που αγόρασε περίπου 200.000 μετοχές αξίας περίπου 10 εκατ. δολαρίων ήταν το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Verity.

Σημειώνεται πως οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές το πρωί της Δευτέρας.

Έκλεισαν την Παρασκευή ελαφρώς χαμηλότερα για το 2025, παρά την πρόσφατη άνοδο, με τη μετοχή να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 25% τους τελευταίους 3 μήνες.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία δήλωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει τα 975 δισ. δολάρια.

Πηγή: cnn.gr

