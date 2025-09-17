Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα βίντεο που δείχνει την ασυνήθιστη αλληλεπίδραση μιας διαδηλώτριας με έναν αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με το El Espanol, η σκηνή καταγράφηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ενέργειες του Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη Βίγο της Γαλικίας. Την ώρα που το πλήθος των διαδηλωτών φωνάζει το σύνθημα «Que Viva A Loita Do Pobo Palestino» (Ζήτω ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού) η νεαρή κοπέλα κοιτάει στα μάτια τον αστυνομικό που στέκεται ακριβώς μπροστά της, του χαμογελά και του κλείνει παιχνιδιάρικα το μάτι.

Ο αστυνομικός παραμένει ακίνητος στη θέση του, ωστόσο μπορεί κανείς να διακρίνει μέσα από το κράνος ένα πλατύ χαμόγελο. Στο τέλος του κλιπ καταγράφεται να λέει και ο ίδιος κάτι στη διαδηλώτρια, κάνοντάς τη να γελάσει.

Το κλιπ έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views σε διάφορες πλατφόρμες social media, με πολλούς... ρομαντικούς σχολιαστές να διακρίνουν το ξεκίνημα ενός μεγάλου έρωτα, επισημαίνοντας πως η σκηνή αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως τα ετερώνυμα έλκονται και πως η αγάπη γεννιέται στα πιο παράξενα μέρη.

Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί που θεωρούν υπερβολές όλα τα παραπάνω και ερμηνεύουν το χαμόγελο και το κλείσιμο του ματιού ως μια «πράξη αντίστασης» της διαδηλώτριας, για να δείξει ότι δεν εκφοβίζεται από την παρουσία των αστυνομικών.

Η Ισπανία, που στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο έντονες επικριτικές φωνές της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ διαχρονικά στηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τον «θαυμασμό» του για τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας La Vuelta, γεγονός που οδήγησε στη συντόμευση του τελευταίου ετάπ, καθώς χιλιάδες πολίτες είχαν κατακλύσει τη διαδρομή στο κέντρο της Μαδρίτης.

Πηγή: protothema.gr

